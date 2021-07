Het festival Woodfest in Reet wordt uitgesteld. Dat zou normaal volgend weekend plaatsvinden. Maar de organisatie laat weten dat het met de huidige coronamaatregelen, en vooral de onduidelijkheid daarrond, niet mogelijk is het festival te organiseren. Woodfest werd vorig jaar in juli pas voor de eerste keer georganiseerd. Toen met een beperkt aantal en in bubbels. Maar wel op een mooi plekje in het groen, achter tennisclub De Klinkaert. De burgemeester van Rumst heeft de organisatie nu gevraagd om deze editie toch maar uit te stellen. Woodfest is nu verzet naar het weekend van 10 en 11 september.