In Essen verzetten buurtbewoners zich tegen de kap van een honderdtal Amerikaanse Eiken in Park Redemptoristen. De exotische bomen moeten weg zodat er op lange termijn meer biodiversiteit komt. Natuurbeheerder Kempens Landschap lichtte de beslissing in de vooravond toe op een wandeling in de buurt, maar wij kregen de uitleg vanmiddag al.