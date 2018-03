Buurtgerichte communicatie in strijd tegen zwerfvuil en sluikstort

In de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil lanceert de stad een nieuwe communicatie. Geen stadsbrede communicatiecampagnes, wel gerichte en laagdrempelige communicatie op maat van de wijk.

“Met deze nieuwe communicatieaanpak willen we een gedragsverandering bij alle Antwerpenaars teweegbrengen in onze strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. Vanuit de stadsdiensten kunnen we zorgen voor propere straten, maar we willen vooral dat ze proper blijven, ook wanneer onze straatvegers en graffitiverwijderaars vertrokken zijn. Daarom gooien we het nu over een andere boeg en voeren voortaan buurtgerichte en herkenbare communicatie”, zegt schepen voor stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens.

De communicatie zal op maat van de buurt gebeuren zowel qua thema - bijvoorbeeld meer focussen op groot sluikstort of hondenpoep - als qua doelgroep. Dat wil de stad realiseren door de bewoners meer te betrekken en de communicatie eenvoudig te houden met begrijpbare pictogrammen.

Bovendien wordt in de communicatie ook gewaarschuwd voor de kans op een boete wanneer je afval op de grond gooit of sluikstort. Caroline Bastiaens: “Bewoners moeten beseffen dat wanneer ze zwerfvuil op straat gooien of sluikstorten, ze een boete tot 350 euro riskeren. We willen dit met deze aanpak ook duidelijker communiceren en sensibiliseren.”

De vernieuwde communicatie wordt gedurende het hele jaar ingezet op plaatsen waar het nodig is. Het blijft daar niet bij: er worden ook metingen uitgevoerd en de communicatie zal bijgestuurd worden waar nodig. Verder werkt de dienst Stadsreiniging ook samen met andere diensten om ervoor te zorgen dat regelmatig toezicht wordt gehouden op zogenaamde zwarte punten. De afgelopen 2 maanden kregen 13 buurten tot slot ook een extra grondige opknapbeurt, onder meer op het Kiel, in Hoboken, op de Turnhoutsebaan en deze week ook in de wijk Luchtbal.

(foto : Caroline Bastiaens)