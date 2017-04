Buurtwerkingen zetten de deuren open met 'Route 2060'

De wijk 2060 heeft bewoners heel wat te bieden, maar niet iedereen is er vertrouwd met het aanbod van de dienstencentra, buurtsport en buurtwerking. Daarom stippelden 5 locaties samen ‘Route 2060’ uit: een smakelijke en interessante kennismaking met de buurt.

“Het is jammer dat buurtbewoners vaak niet weten wat de organisaties in wijk 2060 hen allemaal te bieden hebben. We merken dat nieuwkomers maar ook mensen die hier al langer wonen, soms verrast zijn door het uitgebreide aanbod. Daarom willen we onze organisaties graag aan hen voorstellen met een kennismakingscircuit waarop heel wat te beleven valt”, vertelt Thijs Toonen, adjunct-coördinator van dienstencentrum Seefhoek, Essenhof en De Olijftak bij Zorgbedrijf Antwerpen.

Buurtbewoners maken met ‘Route 2060’ op een laagdrempelige manier kennis met de dienstencentra Seefhoek, Essenhof en De Olijftak van Zorgbedrijf Antwerpen, met buurtwerking Elegast en Buurtsport.

Er is voor elk wat wils met massages, Qi-Gong, vitaminecocktails, een workshop ‘koken met quinoa’, geheugentraining, een val- en conditieparcours, een reuzegroot Kubb-spel en nog veel meer. Mensen kunnen de uitgestippelde route wandelen of fietsen of op een gratis busje stappen dat langs alle deelnemende locaties rijdt. Met een ticket van 2 euro kunnen ze deelnemen aan alle activiteiten op de 5 locaties (inclusief een kop koffie of thee). Wie 3 of meer locaties bezoekt, ontvangt bovendien een leuk gadget.

Thijs Toonen: “Ontmoeting, plezier, comfort, verrijking en ondersteuning zijn in deze buurt altijd te vinden op een steenworp afstand. Zo bieden onze dienstencentra lekkere maaltijden en toffe activiteiten, maar mensen kunnen hier ook poetshulp of andere thuisdiensten aanvragen. We starten Route 2060 nu samen met Buurtsport en Elegast op om meer mensen te laten kennismaken met ons aanbod. Andere organisaties zijn zeker welkom om zich aan te sluiten voor de volgende editie, die we dit najaar plannen.”