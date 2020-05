BVI.BE deelt gratis dispensers met handgel uit

BVI.BE, ontwikkelaar van bedrijvenparken, deelde vandaag gratis dispensers met handgel uit aan bedrijven die een kmo-unit hebben gekocht op bedrijvenpark Gate 7 te Kontich. Het wil op die manier bijdragen aan de heropstart van de bedrijven en zo de lokale economie steunen.

BVI.BE, ontwikkelaar van bedrijvenparken, deelde vandaag gratis dispensers met handgel uit aan bedrijven die een kmo-unit hebben gekocht op bedrijvenpark Gate 7 te Kontich.

“We stellen het heel erg op prijs dat BVI.BE de dispensers vandaag gratis is komen leveren. Dit helpt ons echt enorm bij de heropstart in volle coronacrisis. Het is handig om gratis handgel te krijgen en zo’n mooie dispenser oogt professioneel, ideaal om onze klanten te ontvangen”, zegt Michael Wilford van Heli Service Invest.