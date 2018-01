Gisteravond vond het Antwerps boksgala plaats in de Arenahal in Deurne. Het hoogtepunt was de kamp tussen Ngabu en Battelo voor de Europese titel bij de cruisergewichten. De boksers zorgden uiteraard weer voor heel wat spektakel, maar ook het publiek liet gisteren van zich horen. In dat publiek zaten ook enkele bekende koppen.