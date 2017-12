Café aan Brederodestraat dicht wegens drughandel en overlast

Een café aan de Brederodestraat moet gedurende zes weken dicht wegens drughandel en overlast.

De politie kreeg klachten van buurtbewoners over een café aan de Brederodestraat. Klanten van het café veroorzaakten verkeersoverlast omdat ze hun auto’s foutief parkeerden. Ze hingen luidruchtig op straat rond en intimideerden voorbijgangers. Daarnaast zorgde te luide muziek in het café voor geluidsoverlast. De politie beschikte ook over informatie dat er cocaïne verkocht werd.

Tijdens observaties stelde de politie vast dat de klachten terecht waren. Bovendien zag ze door het grote raam van het café verdachte handelingen tussen een man achter de toog en een klant. De politie controleerde de klant toen hij buitenkwam. Hij had 0,39 gram hasj en 0,24 gram cocaïne op zak.

Daarna voerde de politie in het café een controle met drughond uit. De man achter de toog had 3,20 gram hasj bij zich. Onder een bingokast lag 1,20 gram hasj. Op verschillende plaatsen vond de politie verpakkingen met restanten van cocaïne en marihuana. Eén van de klanten verbleef illegaal in het land.