Café d'Anvers wordt mogelijk megabordeel

De eigenaar van de bekende discotheek Café d'Anvers heeft bij de stad een aanvraag ingediend voor de bouw van 61 kamers. De discotheek aan de Verversrui ligt midden in de prostitutiebuurt.

Voorlopig zijn er volgens de eigenaar in Gazet Van Antwerpen geen plannen om café d'anvers te sluiten. Maar de eigenaar denkt na over wat er in de toekomst met het pand kan gebeuren. De stad moet de stedenbouwkundige aanvraag onderzoeken. Meer dan 60 kamers voor prostitués extra erbij zou de druk in de buurt heel sterk verhogen. Het is dan ook niet zeker dat de stad de vergunning voor de ombouw van discotheek tot megabordeel zal goedkeuren.

Foto: Gazet Van Antwerpen (Patrick De Roo)