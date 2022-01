Nieuws Café "De Pelikaan" krijgt nieuwe uitbater - de succesformule gaat niet veranderen.

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Café de Pelikaan aan de Melkmarkt in Antwerpen is het nieuwe jaar begonnen met een nieuwe uitbater. Na 17 jaar laten Yves Klinkhamers en zijn vriendin Evi het café over. Maar de Pelikaan komt in goede handen terecht, want de nieuwe uitbater Bart werkte er al een paar jaar. Hij is niet van plan om veel te veranderen in het café, en daar zijn de vaste klanten erg blij mee.