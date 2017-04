Café tijdelijk dicht wegens drugshandel

Het college bevestigde vandaag het besluit van de burgemeester om een café aan de Prekersstraat te sluiten wegens drughandel. Het café moet gedurende twee maanden dicht.

De politie kreeg verschillende klachten over drughandel in een café aan de Prekersstraat. Tijdens een observatie stelde de politie vast dat meerdere personen het café heel kort bezochten. Te kort om er iets te kunnen drinken. De politie controleerde een man die na amper 30 seconden terug buiten kwam. Hij was in het bezit van een gebruiksdosis cocaïne.

Daarna voerde de politie in het café een controle uit. Enkel 2 medewerkers waren aanwezig. Een van hen was bij de politie gekend voor drugfeiten. De politie betrapte hem in 2015 op heterdaad tijdens een drugsdeal.

In de kelder van het café vond de politie 36 verpakkingen met in totaal 43 gram cocaïne. Deze verpakkingen waren identiek aan deze aangetroffen bij de gecontroleerde man. In de kelder lag ook een verpakking met 2,5 gram marihuana.

De strijd tegen drughandel is één van de topprioriteiten van het college. Het bestuur wil de gezondheid en levenskwaliteit van alle burgers in de stad vrijwaren. Drugs dealen verstoort bovendien ernstig de openbare veiligheid en rust. Daarom bevestigde het college het besluit van de burgemeester om het café, volgens artikel 9bis van de Drugwet, gedurende twee maanden te sluiten.