Café gesloten door wijkondersteuningsteam

Er is bijzonder veel activiteit onder de spoorweg in Borgerhout. 15 lokale handelaars nemen daar binnenkort hun intrek in de Centers, de bogen onder de spoowegberm. Ze zijn nu druk in de weer om alles klaar te krijgen voor de feestelijke opening begin november. U zal er bio-ijs, couscous of ambachtelijk bier kunnen proeven. Maar ook tweedehands kleren kopen of een plantje uitkiezen voor de woonkamer. Met de Centers wil de stad de buurt opvrolijken en het ondernemerschap in Borgerhout een boost geven.