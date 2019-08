Café gesloten wegens drugshandel

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een café aan de De Bruynlaan te sluiten. De zaak blijft gedurende twee maanden, tot en met 15 oktober, gesloten wegens illegale feiten.

De politie had ernstige aanwijzingen dat er vanuit het café drugs verkocht zou worden. Zij kregen ook verschillende meldingen van overlast en verstoring van de openbare orde. Bovendien is één van de twee uitbaters gekend voor verkoop en handel van drugs. Naar aanleiding van deze informatie ging de politie over tot een huiszoeking in het café en, gelijktijdig, van de woning van eerder genoemde uitbater.

In het café waren beide uitbaters aanwezig. Beiden hadden twee gsm’s, één van hen had 4.140 euro op zak. Achter de toonbank werden een boksbeugel en een dolk gevonden, en 1.375 euro in een kluis. De woning van één van de uitbaters, die gekend staat wegens verkoop en handel van drugs, werd tegelijkertijd doorzocht. De woning bevindt zich schuin tegenover het café. Er werd één gram cocaïne, meer dan 60 gram heroïne (verdeeld over twee eenheden), en sporen van heroïne gevonden op blenders, emmers, een zeef en een precisieweegschaal. Hierna werd de uitbater aangehouden en voorgeleid.

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om het café, volgens artikel 9bis van de Drugwet, tijdelijk te sluiten.

(bericht : Stad Antwerpen - foto Google Street View)