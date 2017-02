Café het Zeezicht versus Donald Trump

Het heeft niets te maken met de alcoholloze maand, maar bij café het Zeezicht pakken ze wel uit met een erg opmerkelijke actie.

Zij verkopen vanaf vrijdag geen Amerikaanse producten meer. Je zal er dus geen coca cola meer kunnen drinken of Lays chips kunnen eten. En ook de Amerikaanse whiskeys en sigarettenmerken zal je er niet meer kunnen verkrijgen. De eigenaars doen dit omdat ze zo een statement willen maken tegen het beleid van Amerikaans president Donald Trump. Het Zeezicht is zo de eerste zaak in ons land die producten uit de Verenigde Staten boycot.