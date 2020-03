Café in Berchem moet zes weken dicht wegens drugsfeiten

Het Antwerpse stadsbestuur heeft op voorstel van burgemeester Bart De Wever opnieuw een café laten sluiten wegens herhaaldelijke vaststellingen van drugsfeiten. Ditmaal gaat het om een café in de De Villegasstraat in Berchem dat zes weken gesloten moet blijven.

De politie controleerde het pand in kwestie onlangs na aanhoudende overlastklachten van buurtbewoners. Er bleken twintig personen aanwezig te zijn, waarvan er twee een gebruikershoeveelheid cannabis op zak hadden en een derde openlijk een joint aan het rollen was. Een vierde persoon was in het bezit van achttien gebruikershoeveelheden cocaïne. Een sweeping van het café met een drugshond leverde nog de vondst op van een joint in de rokersruimte, een gebruikershoeveelheid cannabis onder een tafel en lege verpakkingen met resten van soft- en harddrugs in afvalemmers.

Na de controle werd het café dan ook gerechtelijk verzegeld. Het stadsbestuur legt nu een sluiting van zes weken op, onder meer omdat het café al eens eerder bestuurlijk werd gesloten voor drugsfeiten en omdat het in de buurt van winkels, scholen, een plein en haltes voor openbaar vervoer ligt. De maatregel is nodig 'om de openbare veiligheid in de buurt te garanderen en de drughandel te ontmoedigen', klinkt het.

(foto Google Street View)