Café in de Brederodestraat uitgebrand

In de Brederodestraat in Antwerpen is vanochtend een café in vlammen opgegaan.



Het vuur brak rond 5 uur uit in een zaaltje achterin het pand, maar sloeg al snel over naar de rest van het gebouw. Omdat de brand vrij laat werd opgemerkt, is de schade heel groot. De horecazaak is dan ook volledig vernield. De bewoners konden wel op eigen kracht het pand verlaten. Er vielen geen gewonden. Hoe de brand precies ontstaan is, is niet duidelijk. De Brederodestraat was ruim twee uur afgesloten door de bluswerken.