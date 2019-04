Café in Lange Beeldekensstraat gesloten wegens drugshandel

Burgemeester Bart De Wever heeft opnieuw een café gesloten wegens drugshandel. Deze keer gaat het om een café in de Lange Beeldekensstraat. De zaak blijft gedurende drie maanden, tot en met 23 juli, dicht.

Nadat de politie had vernomen dat er vanuit het café drugs werden verkocht, hielden ze tijdens een gecoördineerde actie toezicht op de zaak. Tijdens dit toezicht controleerden ze vier personen nadat ze het café zeer kort hadden bezocht. Alle vier deze personen hadden hasj op zak, die identiek verpakt was. Twee van hen verklaarden dat ze de hasj in het café hadden gekocht.

Daarna ging de politie over tot controle van de zaak met een drughond. Er waren maar vijf personen aanwezig, waaronder de zaakvoerder en een man die achter de bar stond en beweerde dat hij vennoot was, maar niet ingeschreven bleek te zijn. Slechts één van deze personen had een drankje bij zich. In de kassa zat maar 7,69 euro. In een deurstijl die professioneel was gemanipuleerd en met magneten werd bevestigd, werd meer dan 22 gram hasj gevonden. De hasj was in kleinere eenheden verpakt op dezelfde manier als bij de gecontroleerde personen. Ook in de gewelven van de kelder werd nog hasj gevonden die op dezelfde manier verpakt was.

Na deze controle werden de zaakvoerder, de zogenaamde vennoot en één klant die aangeduid werd als de drugdealer gearresteerd en voorgeleid. De zaak werd verzegeld.

De vaststellingen van de politie tonen duidelijk aan dat het café enkel dienst doet als uitvalsbasis voor drughandel. Aangezien dit gebeurde met medeweten en actieve betrokkenheid van zowel de zaakvoerder als de zogenaamde vennoot, is een sluiting van drie maanden noodzakelijk om de drughandel te ontmoedigen en de openbare veiligheid te garanderen.

(Bron : Stad Antwerpen)

(Foto : © Lokale Politie Antwerpen)