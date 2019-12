Café op Turnhoutsebaan verzegeld na controle

Het wijkteam van Borgerhout kreeg de laatste tijd veel klachten over een van de cafés aan de Turnhoutsebaan.

Om die reden werd er gisteravond een controle gedaan. Bij aankomst van de politie verstopte een van de klanten zich in de toiletten. De politie kon horen hoe de man verschillende keren iets doorspoelde. De inspecteurs haalden de man uit het toilet waarna de man veinsde dat hij flauwgevallen was. Hij werd daarna gecontroleerd en bij die controle werd een aanzienlijke hoeveelheid cash geld gevonden. Later bleek ook dat de verdachte illegaal in het land verblijft. De man werd ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken.

In de zaak waren er 29 klanten aanwezig. In de rokersruimte zaten hoofdzakelijk klanten die geen drankjes hadden, maar her en der vond de politie er wel restanten van drugsgebruik. Drie mensen waren ook in het bezit van drugs. Bij nog drie andere klanten konden geen geldige verblijfsdocumenten gevonden worden. De zaak werd in opdracht van het parket verzegeld.