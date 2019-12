Voetbalclub Antwerp zamelt speelgoed in voor arme kinderen. Dat kon u dinsdag al zien in ons nieuws. En de Antwerp-fans laten hun goed hart zien, want de actie is een groot succes. Veel supporters passeerden gisteren voor de wedstrijd tegen Eupen even langs de fanshop. De zakken vol met speelgoed volgden elkaar in sneltempo op.