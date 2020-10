Cafébazen vinden het een oneerlijke strijd "een mokerslag"

We werken sinds juni weer meer op kantoor. Dat blijkt uit gegevens van SD-Worx. In vergelijking met de periode van de lockdown is er een terugval van zo'n 50 procent. Nu de coronacijfers weer stijgen lijkt dat geen goed nieuws, maar de bedrijven doen veel inspanningen om de werkvloer zo veilig mogelijk in te richten zegt SD-Worx.