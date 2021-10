Nieuws Cafés niet gelukkig met mondmaskerplicht personeel: "Regel die ik niet begrijp"

Goeiemiddag. De Antwerpse cafés kunnen zich vinden in de nieuwe strengere maatregel van het overlegcomité. Die schept vooral duidelijkheid, luidt het, ook voor toeristen. Wie vanaf vrijdag op café of restaurant binnen wil zitten, zal een Covid Safe Ticket moeten voorleggen, enkel op een terras is dat voorlopig niet het geval. Horeca-uitbaters betreuren wel dat hun personeel overal een mondmasker moet dragen, ook wanneer ze gevaccineerd zijn.