cafés opnieuw om 23u dicht, nauwe contacten beperkt tot 3 personen

Dagelijks komen er volgens de laatste weekcijfers ruim 2300 besmettingen bij. Er werden gemiddeld 81 coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Er liggen nu in totaal zo'n 940 COVID-patiënten in het ziekenhuis, bijna 200 daarvan op intensieve zorg. Er sterven zo'n 10 mensen per dag aan corona.