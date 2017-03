Cafetaria in Sportcentrum Sorghvliedt Hoboken eindelijk weer open

Er komt een einde aan een absurde situatie in sportcentrum Sorghvliedt in Hoboken. Daar opent morgen de cafetaria opnieuw de deuren nadat die enkele maanden gesloten was door het faillissement van de uitbater. En dat had vooral erg vervelende gevolgen voor de sportclubs daar. zoals handbalclub Sasja. Dat een club uit de hoogste afdeling geen eigen cafetaria had, was toch wel ongezien. Sasja ging er creatief mee om en opende tijdelijk een eigen café, maar vanaf morgen kan iedereen dus weer terecht in de cafetaria.