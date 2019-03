Calamartesfestival van start

Je krijgt niet elke dag de kans om een romanpersonage in levende lijve te ontmoeten, maar de leerlingen van het Antwerpse Sint-Maria-instituut kregen vandaag bezoek van Valentino Achak Deng. Het levensverhaal van Valentino is de basis voor het boek "What is the what?" van de Amerikaanse schrijver Dave Eggers. Het boek vertelt hoe de 7-jarige Valentino op de vlucht moet tijdens de burgeroorlog in zijn thuisland Soedan. Het Paleis bewerkte het boek tot een toneelstuk en nodigde Achak Deng uit om zijn aangrijpende verhaal hier te komen vertellen.