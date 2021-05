Cameravallen spotten steenmarters, vossen en reeën in Aartselaar

Het aantal mensen dat per dag met covid-19 wordt opgenomen in het ziekenhuis is onder de kaap van de 100 gezakt. De daling zet zich dus door. Dat blijkt uit de dagelijkse coronacijfers. Er liggen momenteel nog 469 patiënten op intensieve zorg. Er sterven dagelijks nog 17 mensen ten gevolge van het coronavirus. En ook in het aantal vastgestelde besmettingen zien we een daling. In onze regio dalen de besmettingscijfers in de helft van de gemeenten. In Antwerpen en Schoten zijn die dalingen het sterkst. In veertien gemeenten zien we nog stijgingen. Maar de verschillen zijn overal klein. Enkel in Kalmthout blijven de cijfers gelijk. Die cijfers zijn wel al enkele dagen oud.