Nieuws Campagne helpt getuigen van grensoverschrijdend gedrag om in te grijpen.

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

1 op 2 jongeren in Antwerpen voelen zich beperkt in hun vrijheid door seksueel intimiderend gedrag dat ze op straat of in het uitgaansleven ervaren. De stad Antwerpen start daarom met een campagne die zich vooral richt op de omstaanders die getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag. In 5 filmpjes krijgen jongeren strategieën aangereikt om te vermijden dat ongewenst gedrag escaleert.