Campagne 'Naar de winkel? Met de fiets!’ start weer in Ekeren

Het district Ekeren trapt zaterdag de tweede editie van de campagne ‘Naar de winkel? Met de fiets!’ af. Met de campagne wil het bestuur de Ekerenaar aanmoedigen om in Ekeren te winkelen en zijn boodschappen vaker met de fiets of te voet te doen. De campagne loopt van 28 april tot en met 3 juni. Iedere Ekerenaar die zijn inkopen met de fiets of te voet bij een plaatselijke (deelnemende) handelaar doet, krijgt een stempel op een stempelkaart. Per volle spaarkaart die de klant inlevert, maakt hij kans op één van de vele prijzen. Een lijst met deelnemende handelaars kan u hier vinden.