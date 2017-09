Campagne "Oog voor Lekkers" voor fruit en melk op de schoolbanken

De Vlaamse overheid lanceert de campagne "Oog voor Lekkers". Bedoeling van de campagne is om fruit, groenten en melk op school te promoten. De vroegere acties rond fruit- en melk ("Tutti Frutti" en "Melk op school") zijn daarbij samengevoegd en in een nieuw jasje gestoken.

Voor de nieuwe campagne zijn twee mascottes - Slurp & Slice - in het leven geroepen en is een website opgestart: www.oogvoorlekkers.be. De hervorming van de bestaande fruit- en melkregelingen op school was in het voorjaar aangekondigd. Bedoeling was vooral om het systeem "efficiënter en administratief eenvoudiger" te maken voor de deelnemende scholen.

Kinderen zullen vanaf dit schooljaar gedurende tien of twintig weken recht hebben op één portie gratis groenten, fruit en/of melk per week. "Uit onderzoek is gebleken dat gezonde eet- en drinkgewoontes best op jonge leeftijd worden aangeleerd.

Via deze maatregel willen we de schoolgaande jeugd laten kennismaken met nieuwe smaken en hen aanmoedigen om regelmatig fruit, groenten en ongezoete melk te consumeren", stellen het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Landbouw en Visserij in een gezamenlijk persbericht.

Meer informatie over de campagne kan u hier vinden.