campagne rond seksuele intimidatie in Antwerpse scholen

Vanaf volgend schooljaar start in de Antwerpse scholen een campagne rond seksuele intimidatie.



Vorig jaar was er al een affiche-campagne die echt wel opviel in de Antwerpse straten. Die affiches worden ook opnieuw verspreid in juni en op de website vinden slachtoffers van seksueel geweld alle info om aangifte doen. Vanaf september zal ook in de scholen meer aandacht gegeven worden aan het probleem. En dat is volgens schepen voor sociaal beleid Duchateau ook dringend nodig, ook gezien de gebeurtenissen deze week in Technopolis waar meisjes werden lastig gevallen door een groepje jongeren.