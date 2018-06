Campagne Room with a zoo wint Best Marketing Award

De campagne Room with a zoo moest het nieuwe congrescentrum en de vernieuwde Elisabethzaal promoten. En dat is goed gelukt. De Antwerpse Zoo is door de de Internationale Vereniging van Congressen en Events (ICCA) zelfs uitgeroepen tot internationaal marketeer van het jaar.

De totaalbeleving van de congresgangers staat centraal in de campagne. Daarom hebben ze de Zoo meegenomen in de communicatie als groene oase in de stad. De winst van het congrescentrum vloeit ook terug naar de Zoo, waardoor de bezoekers de kweekprogramma's, het wetenschappelijk onderzoek en de bescherming van dieren in hun oorspronkelijke habitat steunen. Zo wordt de campagne gedragen door gorilla Matadi, zijn soortgenoten in het Virungapark in Congo worden via prins Merode ook ondersteund. De campagne gebruikt bovendien de troeven van de stad zoals de schoonheid van het centraal station, de haven, logistiek, petrochemie, smart cities, diamant en natuurlijk dierkunde en biologie.

(Foto © Belga)