30 is de max. Met die slogan en bijhorende campagne wordt er in alle Antwerpse districten de komende 2 weken meer aandacht gevraagd voor de zone 30. Die geldt in alle Antwerpse woonwijken. Een informatiecampagne, maar dat betekent niet dat er nu ook boetes gaan uitgeschreven worden tegen overtreders. Want het schort voorlopig nog wel aan de handhaving.