Campenaerts tekent contract bij Lotto Soudal op café ...

Goed nieuws voor de basketliefhebbers, want op 15 januari mag het Sportpaleis weer vollopen met basketfans. En dat voor de tiende editie van de Night of the Giants. In 2020 kon die natuurlijk niet doorgaan. Maar Telenet Giants Antwerp hervat de traditie dus op 15 januari. Tegenstander van dienst is Limburg United. Wie al een ticket had gekocht voor de afgelaste editie van 2020, kan met dat ticket binnen. Giants hoopt op 17.000 supporters in het Sportpaleis.