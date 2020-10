Camping De Molen heropent in april 2021

De stad Antwerpen ging deze zomer op zoek naar een nieuwe uitbater voor camping De Molen aan het Sint-Annekestrand. Die concessie wordt nu toegekend aan Werkmmaat vzw en t-Kompas. Vanaf april volgend jaar baten zij De Molen uit voor 2 jaar, met een opgefriste basisinfrastructuur en een groter kampeeraanbod.Voor de nieuwe stadscamping die in park Middenvijver komt, lanceert AG VESPA in opdracht van de stad vandaag een concessieoproep.

Op 1 april 2021 heropent camping De Molen voor 2 jaar. Werkmmaat zal daarbij instaan voor het praktische beheer van de camping en t-Kompas voor de communicatie, beleving en onthaal van de gasten.

Werkmmaat en t-Kompas

Werkmmaat is een vzw actief in de sociale economie. Ze begeleiden mensen die al lang werkzoekend zijn en bieden hen jobs aan, van kleine renovatieprojecten tot uitbating en onderhoud van toeristische trekpleisters. Zo staat de vzw onder meer in voor de uitbating van de Antwerpse Ruien en het onderhoud van het Steenplein en fonteinen in Antwerpen. t-Kompas is dan weer het communicatie- en evenementenbureau dat al enkele jaren de medische logistiek op Tomorrowland en Pukkelpop in goede banen leidt.

Ruimer kampeeraanbod en totaalbeleving

De camping krijgt tegen de heropening een nieuw jasje aangemeten. De basisinfrastructuur wordt opgefrist, het kampeeraanbod uitgebreid, en er wordt er sterk geïnvesteerd in beleving. Zo zullen er enkele volledig ingerichte glamping-tenten voorzien worden, een plek voor kampeerwagens, gratis fietsverhuur met fietshersteldienst, en nog meer. Om dit te realiseren, werken beide partijen nauw samen met de lokale horeca en retail, om zo ook het Antwerpse karakter van de camping volop in de verf te zetten.

Stadscamping Middenvijver

De stad besliste al enige tijd terug om in te zetten op één grote, kwalitatieve stadscamping. Daarom zullen op termijn de twee huidige kampeerterreinen De Molen en Vogelzang verdwijnen. De nieuwe stadcamping wordt gerealiseerd in de noordoostelijke hoek van park Middenvijver, ter hoogte van de Halewijnlaan en de Willem Gijsselsstraat. Hij zal tegemoet komen aan de eisen van de moderne kampeerder, en ruimte laten voor innovatieve vormen van kamperen.

De nieuwe stadscamping moet voldoen aan de regelgeving van het Vlaamse Logiesdecreet van 1 april 2017 en aan een comfortkwalificatie van minimaal 3 sterren. Er zal plaats zijn voor alle vormen van kamperen: tenten, vouwwagens, campers, caravans en chalets. Ook grotere groepen vinden er hun gading. Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stadscamping’ dat in opmaak is en waarvoor het openbaar onderzoek loopt van 15 oktober tot 13 december, zorgt voor het ruimtelijk kader om alles te realiseren. Meer informatie over het project is te vinden op www.antwerpenmorgen.be/stadscamping.

Biedingen onder gesloten omslag met projectvoorstel

AG VESPA stelt het terrein van 54.136 m² ter beschikking via een concessie voor werken, voor een periode van 30 jaar. De concessieoproep omvat het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie.

De concessievergoeding is afhankelijk van hoeveel m² terrein de kandidaat in gebruik wenst te nemen. De minimale concessievergoeding voor de ingebruikname van het volledige terrein bedraagt ongeveer 22.000 euro per jaar. Offertes indienen kan tot uiterlijk donderdag 14 januari 2021 om 14 uur. De volledige opdracht en selectie- en gunningscriteria staan in het bestek op www.agvespa.be.

Schepen voor toerisme Koen Kennis: “De sector van het kampeertoerisme evolueert, en wint aan populariteit. Antwerpen past zich aan en zal ook de volgende jaren klaar zijn om deze bezoekers in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.”