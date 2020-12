Campings en vakantieparken willen weer open

De Vlaamse sectorfederatie Recread pleit voor de heropening van campings en vakantieparken onder dezelfde voorwaarden als hotels, B&B's en individuele vakantiewoningen. 'Logeren bij ons is minstens even veilig', zegt Dirk Metsu, woordvoerder van Recread.

Recread vertegenwoordigt in Vlaanderen een honderdtal campings, verblijf- en vakantieparken. Die zijn gesloten sinds 3 november. 'Vakantiehuisjes, bungalows en mobiele chalets staan in het groen op een veilige afstand van elkaar', zegt Metsu. 'Ze hebben eigen sanitair en keuken en kunnen perfect verhuurd worden aan één gezinsbubbel.' Campings en vakantieparken met gemeenschappelijke voorzieningen zouden tot nader order dicht blijven, aldus Metsu. De heropening is hoogdringend, meent Recread. 'Het water staat aan de lippen van veel van onze bedrijven. De steunmaatregelen volstaan niet. Er is nood aan een beetje omzet en perspectief.' Recread, aangesloten bij Unizo, vraagt zo snel mogelijk een dialoog met de beleidsmakers.

(Bron: Belga)