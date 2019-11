Studenten mogen Campus verlaten onder politiebegeleiding

De Campus 3 Eiken van de UAntwerpen ging vandaag in lockdown. De studenten werd gevraagd om binnen te blijven.

Op een bericht op de sociale media was er vanochtend sprake van een gewapende man die op weg zou zijn naar de Uantwerpen campus 3 Eiken. Meteen werd een persbericht verspreid dat paniek niet nodig was, maar het bewuste gebouw is dus ging toch in lockdown. Intussen mogen de studenten het gebouw - onder politiegebeleiding - verlaten. Meer in het atvnieuws of online