Campus Vesta begeleidt ambulanciers bij verwerkingsproces

Dringende geneeskundige hulpverleners worden steeds vaker met weerstand en agressie geconfronteerd. Daarnaast zijn er nog de ontelbare interventies met dodelijke slachtoffers.

Campus Vesta start met een bijscholing voor dringende geneeskundige hulpverleners. In een drie uur durende opleiding sensibiliseren ervaren docenten de cursisten om stil te staan bij het noodzakelijke verwerkingsproces na traumatische ervaringen en het herkennen van risicofactoren. Docenten van deze eerste opleidingssessie zijn ervaren ambulancier Herman Daems en Bart Rens, hoofdverantwoordelijke voor spoedgevallen AZ Sint-Maarten Duffel. ‎



Gedeputeerde Bruno Peeters, verantwoordelijk voor veiligheidsopleidingen, is heel blij met deze nieuwe opleiding die de FOD Volksgezondheid en het Rode Kruis samen initieerden. “De eisen zijn hoog: we verwachten dat hulpverleners klantvriendelijk zijn, goed kunnen communiceren, adequaat eerste hulp toedienen én ze op elk moment de situatie correct inschatten. Ze staan altijd ten dienste van hun medemens en zijn bij zware ongevallen als eerste aanwezig. Het is logisch dat we ook over hun welzijn op het werk moeten waken. We beschouwen deze opleiding als een vorm van respect voor het werk van onze ambulanciers. Net als spoedartsen en spoedverpleegkundigen zijn ambulanciers nauw betrokken bij de menselijke drama’s van elk ongeval.”

Ongevallen met kinderen vergeet je nooit

“Iedere ambulancier die al medische bijstand verleende bij een ongeval met kinderen zal je vertellen dat dit het zwaarste is. Op die momenten moet je ervoor zorgen dat je er zelf niet onderdoor gaat. Vaak komt de weerbots dagen later. Dan is het van belang dat je de signalen herkent en je je eigen draagkracht niet overschat.” weet Peeters. “Dat is in alle sectoren zo, maar hulpverleners durven we al eens sneller vergeten. We gaan er vaak vanuit dat alles went, maar we mogen de confrontaties met ongevallen niet onderschatten. Ambulanciers hebben zelf aangegeven dat het niet went en dat ze zichzelf willen wapenen tegen burn-outs. Daar willen wij met deze opleiding bij helpen. Hulpverleners zijn mensen en geen robots.”



Aan de rampenoefeningen op Campus Vesta nemen dan ook steeds vaker minderjarige rollenspelers deel. Volgens Bruno Peeters zijn dit waardevolle leermomenten voor hulpverleners: “Kinderen geruststellen die helemaal overstuur zijn? Het is interessant dat je het al eens op voorhand hebt geoefend. Minderjarige slachtoffers zijn voor hulpverleners in de praktijk mentaal dubbel zo belastend, je mag het niet onderschatten. De rampenoefeningen zijn een goede leerschool om te leren omgaan met dergelijke stress. En stresserend is het gegarandeerd. Ik sta er zelf altijd weer versteld van hoe goed de kinderen acteren tijdens die rampenoefeningen en hoe empathisch onze hulpverleners het aanpakken!”,aldus een trotse Bruno Peeters.

(foto : Campus Vesta)