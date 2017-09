Campus Vesta leerde voorbije 5 jaar bijna 20.000 cursisten reanimeren

Campus Vesta leerde de voorbije 5 jaar bijna 20.000 cursisten reanimeren. Wat opvalt is dat grote chemische bedrijven sterk investeren in bijscholingen zo realistisch mogelijk te maken.



Bruno Peeters, gedeputeerde voor veiligheid, is trots op de mooie cijfers. “We leren op Campus Vesta jaarlijks rond de 4000 cursisten reanimeren. De meeste cursisten volgen de opleiding via hun werkgever. Onder hen zitten ook hulpverleners-ambulanciers en brandweer- en politieprofessionals. De voorbije 5 jaar steeg het aantal cursisten voor reanimatielessen met meer dan 50 procent. We merken dat er toch wel sprake is van een maatschappelijke verschuiving. Mensen zijn steeds mondiger en zelfredzamer: bij een ongeval of incident willen we ook zelf de handen uit de mouwen steken. Krijgt er iemand in een drukke winkelstraat een hartstilstand dan wil je als voorbijganger zelf kunnen ingrijpen nog voor de hulpdiensten er zijn. Je hebt een gsm op zak om meteen de hulpdiensten op te roepen. Vervolgens passief naast een slachtoffer in nood blijven staan, dat is toch voor de meeste van ons geen optie?”

Foto: Reanimatietraining op Campus Vesta - Geert Gijsemans