Vanaf volgende week opnieuw meer campusactiviteiten in hoger onderwijs

Vanaf maandag 30 november zullen campusmomenten en practica in het hoger onderwijs opnieuw "in zeer beperkte mate" mogelijk zijn. Universiteiten en hogescholen zullen ook stille studieplekken kunnen openstellen voor studenten die daar nood aan hebben. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt dat maandag bekend, na overleg met virologen, universiteiten (VLIR), hogescholen (VLHORA) en studenten (VVS).

Sinds eind oktober is in het hoger onderwijs alleen nog afstandsonderwijs toegelaten, behalve voor sommige zorgopleidingen. In samenspraak met de virologen, de onderwijsinstellingen en de studenten heeft minister Weyts nu een kader gemaakt voor de organisatie van practica en campusmomenten na eind november. Activiteiten op de campus zullen opnieuw beperkt mogelijk worden, prioritair voor de eerstejaarsstudenten. Er zullen campusmomenten of zogenaamde boostersessies georganiseerd kunnen worden om studenten in versneld tempo klaar te stomen voor hun (eerste) examens. Essentiële practica kunnen ook opnieuw doorgaan, wat bijvoorbeeld voor kunstopleidingen cruciaal is, zegt Weyts.

De instellingen zelf kunnen bepalen welke practica als essentieel worden beschouwd. Ook kunnen er stille studieplekken ingericht worden voor een beperkt aantal studenten die daar echt nood aan hebben. Weyts benadrukt dat afstandsonderwijs de norm blijft. Maximaal 10 procent van de campusactiviteit mag benut worden.

