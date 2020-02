Het bedrijf Amophar uit Schelle heeft een Cannabis-olie op de markt gebracht die verkocht wordt in de apotheek. Het bedrijf wil daarmee naar eigen zeggen een gecontroleerd en veilig alternatief aanbieden voor de producten die online of in CBD-shops worden verkocht. Maar de Antwerpse apothekersvereniging KAVA reageert sceptisch. Wat Amophar doet is niet wettelijk en de werking van het product is twijfelachtig zeggen ze daar.