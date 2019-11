Cannabisplantage in kinderkamer : dader riskeert 18 maanden cel

Het openbaar ministerie heeft achttien maanden cel en 8.000 euro boete gevorderd voor een 34-jarige man uit Antwerpen, die bij zijn ex een cannabisplantage had ondergebracht in de kinderkamer. Voor haar werd vijftien maanden cel en 8.000 euro boete geëist. De procureur vorderde ook de verbeurdverklaring van de opbrengst van de plantage.

De politie had informatie gekregen dat er in een woning aan de Antwerpsesteenweg in Hoboken een cannabisplantage stond. Bij een huiszoeking op 30 augustus werden inderdaad 155 planten in de kinderkamer aangetroffen. Er werd ook stroom voor de plantage gestolen. De man bekende dat hij de plantage er in september 2018 had neergepoot, dik tegen de zin van zijn ex-partner. Hij zat in collectieve schuldbemiddeling en had gehoord dat er met een cannabisplantage op korte tijd veel geld te verdienen was. Hij had het materiaal voor de plantage van Nederlandse connecties gekregen, die ook zijn twee oogsten hadden overgenomen. Hij had er 7.000 euro mee verdiend. Zijn ex stond toe dat de plantage in haar woning stond, maar wilde er voor de rest niets mee te maken hebben. De verdediging vroeg voor haar de vrijspraak. Voor de dertiger werd een autonome probatiestraf of een werkstraf gevraagd. Vonnis op 28 november.