Cannabisplantage ontdekt bij brand in Hoboken

In Hoboken is gisteravond bij een brand in een woning een cannabisplantage ontdekt.

Het ging om een installatie met zo'n 400 plantjes. De politie is een onderzoek gestart naar wie verantwoordelijk is. De brand op de tweede verdieping van een pand aan de Sint-Bernardsesteenweg ging gepaard met veel rook, even ging het gerucht dat er nog iemand binnen was, maar dat bleek toch niet het geval. Er was wel wat hinder voor het verkeer, omdat de Sint-Bernardsesteenweg een tijdlang volledig afgesloten was.

(Themabeeld: © Pixabay)