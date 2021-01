Cannabisplantage ontdekt bij woningbrand op Antwerpse Kiel

Op het Kiel hebben politie en brandweer vanochtend een cannabisplantage ontdekt bij een interventie voor een woningbrand in de Polostraat. Dat zegt de lokale politie, die een onderzoek is gestart. Ter plaatse werd geen bewoner meer aangetroffen, er zijn voorlopig dan ook nog geen arrestaties gebeurd.

Toen de brandweer omstreeks 4.45 uur werd opgeroepen, sloegen de vlammen al uit het pand in kwestie naar buiten. Vooral op de tweede verdieping was er veel rookontwikkeling. 'Er was daar ook een kamer waar de brandweer niet naar binnen kon', zegt Wouter Bruyns van de lokale politie. 'Het bluswerk was niet evident, uiteindelijk heeft de brandweer dat via de achterzijde moeten doen. Na afloop bleek er in de afgesloten kamer een cannabisplantage te zijn. Die was door de brand wel stevig toegetakeld. 'Een bewoonster van het huis ernaast moest met lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis. Haar woning werd echter niet beschadigd. De politie deed in de omgeving nog nazicht naar de mogelijke bewoners van het getroffen pand, maar dat leverde voorlopig geen arrestaties op.

(foto GvA)