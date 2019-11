Cannabisplantage ontdekt in Schotense villa

Er is een gerechtelijk onderzoek geopend na de vondst van een cannabisplantage in Schoten. Na klachten over een cannabisgeur aan een villa in de Gazellendreef voerde de recherche van PZ Schoten een onderzoek. Dat resulteerde woensdagochtend in een huiszoeking.

In het huis werd een 37-jarige Turk uit Willebroek aangetroffen. De politie arresteerde hem en ontdekte dat vijf kamers op de benedenverdieping van de villa volledig ingericht waren als een kwekerij voor cannabis. In totaal werden 1.628 planten in een professionele installatie aangetroffen. Op de oprit stond een Porsche Cayenne. Die is in beslag genomen.

De man is vandaag voorgeleid voor het vervaardigen van verdovende middelen in vereniging en voor diefstal van elektriciteit. De onderzoeksrechter heeft de dertiger aangehouden. Het onderzoek wordt verdergezet.

(Bron: Antwerps parket)

(Foto: © Pixabay)