Tijdens een actie tegen overlast in Deurne arresteerde de politie dit weekend een jongen van 14 jaar die aanzien wordt als verkoper van cannabis. De politie hield hem even in de gaten en bij controle gaf hij de feiten toe. Hij had ook nog twee zakjes drugs op zak. Bij hem thuis vond de politie nog zes dosissen cannabis. De jongeman werd voorgeleid bij de jeugdrechter.