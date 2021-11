Nieuws Capital in stadspark sluit (tijdelijk) de deuren: "Het zou ons meer kosten om open te blijven"

Grand Café Capital in het Antwerpse stadspark sluit de deuren. En dat tot de maatregelen terug versoepeld worden. Het café-restaurant mét dansclub richt zich op grote groepen. Maar die kunnen er nu met de jongste verstrengingen niet meer terecht. Het is een serieuze aderlating, zegt de eigenaar. Want december is normaal een topmaand en de komende weekends waren er telkens meerdere feesten en evenementen gepland. Het personeel wordt tijdelijk op technische werkloosheid gezet.