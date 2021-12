Nieuws Carl Huybrechts na overlijden John Miles: "Zal nooit karaoke-avond op Linkeroever vergeten"

Mister Night of The Proms is niet meer, John Miles is overleden. John Miles was er al vanaf de eerste editie van de Proms bij, sinds 1985, en elke keer bracht hij zijn bekendste hit 'Music'. Hij overleed na een korte, ernstige ziekte. Hij was amper 72 jaar.