Carla Bruni speelt exclusief concert in De Roma

Op 17 januari 2018 komt niemand minder dan Carla Bruni naar De Roma. Tickets voor dit concert zijn te koop vanaf vrijdag 29 september.

Carla Bruni heeft vele gezichten: topmodel, celebrity en first lady. Maar natuurlijk kennen we haar ook als chanteuse. Sinds 1997 speelt ze eigen liedjes op haar gitaar en zingt ze met een hese en fluisterende stem in het Frans.

Haar nieuwste album French Touch, het eerste in vier jaar tijd, is een verzameling van haar favoriete nummers sinds haar jeugd. Dit keer in het Engels, maar gebracht zoals alleen Bruni dat kan. Haar typische intimistische manier van spelen en zingen leidt tot enkele verrassende covers.

Foto: deroma.be