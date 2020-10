'Carlos had Nancy kort voor de feiten al gewurgd tot ze bewustzijn verloor'

'Het was nooit de vraag of hij haar ooit zou doden, maar wanneer.' Dat vertelde een jeugdvriendin van slachtoffer Nancy De Landtsheer (51) vandaag voor het Antwerpse hof van assisen, waar Carlos Machado Lopes Correia (43) terecht staat voor moord.

'Enkele dagen voor haar dood vertelde ze me nog dat Carlos haar gewurgd had tot ze het bewustzijn verloor. Toen ze weer bij kwam, zat hij naast haar een Duveltje te drinken.' Nancy was al meermaals het slachtoffer van partnergeweld geworden. Dat bevestigde ook de onderzoeksrechter. 'Er zijn massa's voorgaanden geweest. De politie heeft 22 processen-verbaal en korte interventieverslagen opgesteld naar aanleiding van slagen. Het lijkt zo wel een kroniek van een aangekondigde dood.' Het slachtoffer had aan verschillende mensen verteld dat Carlos haar sloeg. Jeugdvriendin Regina, die ook bij haar in de buurt woonde, had Nancy enkele dagen voor haar dood nog gezien. Het slachtoffer had haar toen verteld dat Carlos haar gewurgd had tot ze het bewustzijn was verloren. 'Haar hals was opgezwollen en ze sprak met schorre stem. Ze had schrik van Carlos. Hij had bijna verlof, waardoor ze dag en nacht samen zouden zijn, en ze was bang dat ze die periode niet ging overleven.'

'Ik wist meteen dat ze dood was'

Toen ze enkele dagen later - in de nacht van 4 op 5 april 2018 - haar hondje uitliet, zag ze blauwe zwaailichten voor het appartement van Nancy en Carlos. 'Ik wist toen meteen dat ze dood was. Het was nooit de vraag of hij haar ooit zou doden, maar wanneer. Toch schrok ik ervan dat het zo snel was gebeurd.' Carlos had Nancy gewurgd en deze keer was ze niet meer bijgekomen. De onderzoeksrechter toonde tijdens zijn getuigenis beelden van de wedersamenstelling van de feiten, waardoor ook de jury voor het eerst de beschuldigde te zien kreeg, want hij weigert nog steeds zijn proces bij te wonen. Op de beelden vertelde Carlos dat hij en Nancy ruzie hadden gekregen. Hij was in de tuin een pintje gaan drinken en had naar zijn zus gebeld. Toen het slachtoffer naar buiten kwam, had ze de telefoon afgepakt. Ze had tegen zijn zus gezegd dat het tussen Carlos en haar gedaan was en dat ze de volgende dag weg zou zijn. Nancy had daarna het toestel op de grond gegooid en had Carlos in het gezicht geslagen. Het slachtoffer was daarna terug naar binnen gegaan. De beschuldigde ging haar achterna en toonde op een pop hoe hij het slachtoffer bij de keel had genomen en op de grond had gegooid. Hij had Nancy eerst drie of vier keer in het gezicht geslagen en had daarna een paraplu genomen. Carlos had die naar eigen zeggen 'tien, vijftien tot dertig minuten' op haar hals geduwd, tot hij een 'krak' hoorde.

Vlotte wedersamenstelling

'De beschuldigde werkte vlot mee aan die wedersamenstelling. Hij had weinig aanporren nodig en ging sterk op in zijn rol', zei de onderzoeksrechter. Na zijn getuigenis kwam een buurvrouw aan het woord, die vanuit haar woning in de tuin van het slachtoffer kon kijken. Zij had op de avond van de feiten inderdaad gezien dat Carlos in de tuin een pintje aan het drinken was, maar ze had Nancy niet naar buiten zien komen. Ze had Nancy ook niet met een gsm zien gooien of haar aan Carlos een klap zien geven. 'Voor zover ik weet, is zij in de keuken gebleven. Ze was van daaruit ruzie aan het maken met Carlos over de honden. Ik hoorde haar luid roepen: 'die honden zijn van mij, dat staat op papier'. Hij is daarna naar binnen gegaan en dan heb ik niets meer gehoord. Ik heb wel niet de hele tijd staan kijken', getuigde Maria.