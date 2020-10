Carlos Machado Lopes Correia schuldig bevonden aan moord

De Antwerpse assisenjury heeft Carlos Machado Lopes Correia vandaag schuldig bevonden aan de moord op zijn vriendin Nancy De Landtsheer. Hij had haar op 4 juli 2018 gewurgd in hun appartement aan de Arendshoflaan in Deurne, na jaren van partnergeweld.

De beschuldigde had op 5 juli 2018 rond 0.30 uur naar de politie gebeld met de boodschap dat hij zijn vriendin vermoord had. De politie ging meteen ter plaatse en trof daar het levenloze lichaam van het slachtoffer aan. Carlos was onder invloed van alcohol en vertelde dat hij haar die avond rond 20 uur gewurgd had. Hij had haar bij de keel gegrepen en op de grond geduwd. Vervolgens had hij lange tijd met een paraplu op haar hals geduwd tot ze gestorven was.