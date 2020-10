Moet de oom van de 12-jarige Ilias nog langer in de cel blijven? Daarover buigt de Kamer van Inbeschuldigingstelling zich vandaag. Het parket was in beroep gegaan tegen zijn vrijlating twee weken geleden. Ilias is de jongen uit Mortsel die vier dagen lang vermist was en samen met z'n oom in Wallonië werd teruggevonden