Carnaval én voetbal afgelast in Boom

Het stormt vandaag heel hard en dat heeft zo zijn gevolgen. In Boom beslisten de veiligheidsdiensten in overleg met het gemeentebestuur om de carnavalsstoet af te gelasten. Het risico op stormweer en schade is te groot. Ze willen in Boom geen veiligheidsrisico's nemen, zeker omdat carnavalswagens veel meer wind vangen dan een gewone auto.

Voor de organiserende carnavalsvereniging De Onnefretters is het natuurlijk wel een streep door de rekening.

En ook de voetbalmatch tussen Rupel Boom en Lierse Kempenzonen is afgelast door de barre weersomstandigheden.

Ook de parken in Antwerpen zijn intussen gesloten.